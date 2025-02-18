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Захарова предупредила европейскую элиту о последствиях поддержки Украины

Захарова: пособничество властям Украины может аукнуться европейским элитам
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Пособничество нынешним властям Украины может аукнуться представителям европейских элит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по вопросам внешней политики, ее слова передает ТАСС.

По словам Захаровой, рано или поздно всем, кто помогал украинским властям, придется ответить за содеянное.

«Следовательно, пособничество современным украинским бандеровцам может громко аукнуться многим представителям европейских элит как соучастникам жестоких, кровавых преступлений взращенного ими неонацистского режима», — добавила она.

16 февраля сообщалось, что Евросоюз работает над новым пакетом военной помощи Украине. По данным Bloomberg, о нем официально могут объявить после парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.

В октябре 2024 года стало известно, что суммарный объем помощи Украине от стран Евросоюза достиг €110 миллиардов, из них €42 млрд пришлись на военные поставки.

Ранее Захарова призвала МИД ФРГ ответить за «симуляцию переговоров».

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