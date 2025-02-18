Глава РФПИ назвал причину позитивного начала диалога между Россией и США

Освобождение дипломата из США Марка Фогеля создало позитивный фон для начала диалога между российской и американской сторонами. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Начинается диалог, он будет позитивным. Я думаю, очень важную роль сыграл обмен американца Марка Фогеля, который создал позитивный настрой, а также позитивный разговор президентов», — заявил он.

В ночь на 14 февраля в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Российская сторона обменяла заключенного на Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. По данным следствия, россиянина арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После освобождения Фогеля российская сторона освободила задержанного в аэропорту Внуково американца Калоба Байерса, которого арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков. Молодой человек привез в Россию мармеладные конфеты с каннабиоидами, которые легально приобретает в США для купирования приступов эпилепсии.

Ранее Песков прокомментировал освобождение американца с наркотиками во Внуково.