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Песков прокомментировал освобождение американца с наркотиками во Внуково

Песков объяснил освобождение американца с мармеладом из каннабиса во Внуково
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Освобождение гражданина Соединенных Штатов с «конфетами» и наркотиками может рассматриваться в ключе восстановления отношений между российской и американской сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы ожидаем, что во вторник как раз удастся поговорить о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений, соответственно те или иные события как раз можно рассматривать в этом ключе», — заявил он.

До этого Telegram-канал Baza писал, что гражданин США Калоб Байерс, арестованный 7 февраля в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде наркотиков, был освобожден под залог и сейчас находится на территории посольства США в Москве в ожидании вылета на родину.

По словам родственников задержанного, Байерс привез в Россию мармеладные конфеты с каннабиоидами, которые легально приобретает в США для купирования приступов эпилепсии. Во время пребывания в аэропорту собака-ищейка обнаружила наркотическое вещество в сумке американца. По данным канала, молодой человек прибыл в страну для подготовки документов к браку с гражданкой России Найдой Мамбетовой.

Ранее Винник рассказал о запугивании в американской тюрьме.

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