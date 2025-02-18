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Первая сессия российско-американских переговоров в Саудовской Аравии завершилась

МИД: первая сессия переговоров США и РФ в Эр-Рияде завершилась
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Evelyn Hockstein/Reuters

Первая сессия российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, представители России и США после ланча вернутся за стол переговоров на завершающую сессию. Захарова добавила, что российская сторона видит серьезный настрой американской администрации на решение комплекса вопросов, внимательно следит за ее заявлениями по украинской тематике.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

Ранее сообщалось, что американская делегация проигнорировала вопросы журналистов об Украине на встрече с РФ.

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