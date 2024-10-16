Раскрыт суммарный объем военной помощи ЕС Украине

Суммарный объем военной помощи Украине от стран Евросоюза достиг €110 миллиардов, что превышает помощь США. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«К настоящему моменту мы направили Украине уже €42 млрд только на военные нужды, к концу года будет €45 млрд», — отметил Боррель.

Он добавил, что суммарно экономическая и финансовая помощь уже достигла €110 млрд.

Два дня назад министры иностранных дел государств Европейского союза на встрече в Люксембурге вновь не смогли достигнуть договоренности о разблокировании средств Еврофонда мира для поставок оружия Киеву. Боррель заявлял, что когда взносы станут формально добровольными, государства Евросоюза не будут отказываться от финансирования поставок оружия в Киев.

15 октября стало известно, что создаваемое Североатлантическим альянсом отдельное командование по координации военной помощи НАТО Украине заработает в течение следующих месяцев. Оно будет координировать предоставление Украине оборудования и обучения военнослужащих.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.