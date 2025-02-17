Захарова призвала МИД ФРГ ответить за «симуляцию переговоров»

Захарова: Европа вела переговоры по Украине 7 лет, и они оказались симуляцией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала немецких коллег ответить за «симуляцию переговоров» по Украине. Об этом она написала в своем Teegram-канале.

«Переговоры по Украине с участием западной Европы велись 7 лет. Потом оказалось, что ЕСовцы их симулировали. Так сказала Меркель. Что на этот счет думает МИД ФРГ?» — написала она.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление немецкого МИД о том, что мирные переговоры по Украине без участия европейских стран не имеют смысла. Недавно официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Европа играет важную роль в вопросе урегулирования украинского конфликта, потому что большая часть замороженных активов России находится именно на этом континенте.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

Ранее Бербок удивилась разговору Путина и Трампа.