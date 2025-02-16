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Евросоюз может предоставить Украине новый пакет военной помощи

Bloomberg: ЕС работает над новым пакетом военной помощи Украине
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U.S. Air Force/Global Look Press

Европейские чиновники работают над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что о новом пакете военной помощи могут объявить после парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.

До этого премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать российско-украинский конфликт, заявил о необходимости передачи Киеву военной помощи.

10 февраля американский журнал Responsible Statecraft писал, что украинская армия проигрывает на поле боя, уступая территории, поскольку Киев зациклен на пиаре, а не на военных реалиях.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещает предоставить гарантии безопасности. Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Сделка должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву.

Ранее в Германии высказались о поставках ракет Taurus на Украину.

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