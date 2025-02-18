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В Финляндии начали подведение итогов по Украине после Мюнхенской конференции

Премьер-министр Орпо созвал заседание парламента для обсуждения Украины
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Shutterstock

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал заседание парламента со всеми партиями, чтобы подвести итоги Мюнхенской конференции по безопасности и саммита ЕС в Париже. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

«Премьер-министр Петтери Орпо созвал на вторник заседание парламента по текущей ситуации во внешней политике и политике безопасности», — говорится в сообщении.

По данным издания, заседание пройдет вечером, после чего Орпо даст более подробные комментарии журналистам. В публикации подчеркивается, что дискуссии по вопросу возможного участия страны в миротворческой миссии на Украине уже начались.

До этого американский дипломат, бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что европейские миротворцы нужны на Украине для того, чтобы государства ЕС «не были лохами» на фоне начавшихся мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии поддержали отправку войск на Украину.

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