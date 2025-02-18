Глава Еврокомиссии заявила Келлогу о желании работать с США по урегулированию на Украине

Глава ЕК изъявила желание работать с США по урегулированию украинского конфликта

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом заявила о желании Европейского союза работать с США по обеспечению мира на Украине и гарантий безопасности Киева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«‎Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, глава Еврокомиссии повторила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности», — сказано в сообщении.

Накануне председатель ЕК заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. По ее словам, Европа продолжает военную поддержку Украины. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС должен усиливать собственную оборону.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

Неформальный саммит Евросоюза прошел в Париже 17 февраля. В нем участвовали лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании, руководство ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Мероприятие организовал французский президент Эммануэль Макрон, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее в США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины.