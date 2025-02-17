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Зеленский захотел гарантии безопасности как у Израиля

Зеленский: Киеву нужны ракеты, армия, членство в ЕС и гарантии как у Израиля
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Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль. Его слова приводит телеканал NBC.

«Большой пакет ракет как превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед каким-то вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро. Но они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и дал нам оружие после вторжения», — сказал Зеленский.

Еще одной гарантией он назвал «большую армию», сопоставимую по численности с ВС РФ. Он считает, что это «психологически очень важно», потому что якобы является сигналом для России. Кроме того, он заявил о необходимости членства Украины в Европейском союзе.

«И еще что нам нужно. Мы действительно не знаем, как это работает, но когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие <…> начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся», — сказал он.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украинская делегация обозначила «красные линии» в урегулировании конфликта с Россией представителям США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Шольц заявил, что Европа не позволит демилитаризировать Украину.

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