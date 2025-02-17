Глава Еврокомиссии рассказала, какого мира заслуживает Украина

Мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X по итогам экстренного саммита Евросоюза в Париже.

«Украина заслуживает... мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности», — написала она.

По ее словам, Европа продолжает военную поддержку Украины. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС должен усиливать собственную оборону.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

До этого президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить Соединенным Штатам доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещал гарантии безопасности для Украины. Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее в США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины.