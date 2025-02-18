Долгосрочное урегулирование невозможно без рассмотрения вопросов безопасности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте», — заявил он.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе необходимо договориться о «новой архитектуре безопасности» с российской стороной. По его словам, боевые действия влияют не только на украинскую сторону, но и на европейскую безопасность.

14 февраля глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что главе Белого дома и его команде необходимо понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Среди прочего Валтонен отметила, что мир может быть достигнут только с помощью давления и Европе следует научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир.

Ранее Патрушев предсказал исход конфликта на Украине.