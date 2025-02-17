Глава Евросовета заявил о необходимости создания «новой архитектуры безопасности» с РФ

Европе необходимо договориться о «новой архитектуре безопасности» с российской стороной. Об этом в интервью газете Financial Times заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Так политик отреагировал на вопрос о необходимости участия ЕС в переговорах с Россией по вопросу украинского урегулирования.

«Если [президент США Дональд] Трамп правда хочет, чтобы европейцы несли больше ответственности за собственную безопасность, то, разумеется, европейцы должны стать ключевыми игроками в формировании новой архитектуры безопасности», — заявил он.

По словам Кошты, боевые действия влияют не только на украинскую сторону, но и на европейскую безопасность.

15 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Кошта заявил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только в случае участия в переговорах представителей этой страны и Европейского союза (ЕС). Как он сказал, простое прекращение огня не поможет окончательно урегулировать конфликт.

Ранее Шольц заявил о необходимости напрямую говорить с Россией, но с участием Украины.