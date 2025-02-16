Сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить «очень хорошие отношения» с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ. Ее слова приводит газета Bild.

«Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире, мы больше не конкурентоспособны», — сказала политик.

По последнему опросу телеканала ZDF, рейтинг «Альтернативы для Германии» перед досрочными выборами в бундестаг 23 февраля составляет 20%, партия идет на втором месте по популярности.

Также Вайдель заявила, что немецкие власти в течение нескольких лет сами «закручивали спираль эскалации» в отношении России, в том числе поставками вооружений Украине.

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