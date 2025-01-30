Долг Украины перед Всемирным банком достиг $22 млрд

Forbes: долг Украины перед Всемирным банком вырос на 65%, до $22 млрд

Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год достиг $22 млрд. Об этом пишет украинское отделение журнала Forbes со ссылкой на данные местного минфина.

«За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до $22,6 миллиарда», — говорится в материале.

Издание отметило, что Всемирный банк расположился на втором месте среди иностранных кредиторов по объему поддержки Украины. Первую строчку занимает Евросоюз. По данным Forbes, задолженность Киева перед объединением выросла в 2024 году на 34%, достигнув отметки в $44 млрд. В этой сумме не учитывались Европейские банки развития, уточнили авторы.

28 января глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины вырос до 90,4% ВВП страны. По его словам, в 2021 году госдолг составлял 49% ВВП, с тех пор долговая нагрузка на экономику республики увеличилась почти в два раза, а валютная структура госдолга объективно ухудшилась.

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.