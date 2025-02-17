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«Чтобы не протестовал»: названы два рычага давления Трампа на Зеленского

Политик Царев: Трамп хочет завершить конфликт, используя рычаги давления на Киев
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится к завершению украинского конфликта на любых условиях, в сложившейся ситуации судьба самой Украины его уже мало волнует, считает политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Для сговорчивости украинского лидера Владимира Зеленского он может применить один из двух основных рычагов давления, которые касаются переданной Киеву помощи, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что на переговоры он готов только с «сильной позиции», причем сначала хочет говорить с США, и только потом – с Россией. По мнению Царева, это заявление потеряется на фоне стремления Трампа к скорейшему завершению конфликта, причем ему неважно, где будет проходить линия фронта, и что дальше будет с украинцами.

«Ему важно прекратить [конфликт] на любых условиях. И для этого нужно, чтобы Зеленский минимально ему мешал. Я уверен, что его вызывают [в Вашингтон] для того, чтобы максимально склонить к тому, чтобы он не протестовал. Потому что это будет плохо для Трампа», — объяснил политик.

Наиболее вероятным сценарием он назвал применение Трампом одного из двух рычагов давления на Зеленского. Первый – это проведение расследования и полный аудит оказанной Украине американской помощи, а второй – находящиеся за границей средства Зеленского и его команды. Все это вместе можно представить как раз в виде гарантий безопасности украинского лидера, считает Царев.

«То есть, с одной стороны, ему предложат это. И с другой — предложат не мешать реализации плана», — пояснил он.

Говоря о претензиях Трампа на редкоземельные металлы Украины, Царев подчеркнул, что американский лидер заблуждается, ожидая немедленной выгоды. На самом деле даже в случае заключения соглашения их разработка требует больших вложений и создания инфраструктуры, а затем – долгих лет развития и ожидания, и только потом получится продукт, рентабельность которого пока сложно предсказать.

Напомним, Зеленский также заявил, что украинская сторона не примет сделку США и России по урегулированию конфликта, если у него не спросят предварительного мнения.

Ранее Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным «очень скоро».

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