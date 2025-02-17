В США оценили сроки возврата Украиной всех долгов

Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги. Об этом сообщает издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси» (RS).
В публикации подчеркивается, что в 2023 году Украина экспортировала металлы на сумму $4,2 млрд. Исходя из этой суммы аналитики высчитали, что Киеву на выплату долгов потребуется 120 лет и он потеряет при этом жизненно важный источник экспортных доходов.
До этого сообщалось, что глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину на прошлой неделе дал президенту Владимиру Зеленскому час на обдумывание соглашения по передаче Вашингтону всех минеральных ресурсов республики в обмен на оказание военной помощи.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Украине, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.
Ранее в США предрекли Украине крах в случае растраты ресурсов на союзников.