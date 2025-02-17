RS: Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги

Украине понадобится около 120 лет, чтобы отдать США все долги. Об этом сообщает издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси» (RS).

В публикации подчеркивается, что в 2023 году Украина экспортировала металлы на сумму $4,2 млрд. Исходя из этой суммы аналитики высчитали, что Киеву на выплату долгов потребуется 120 лет и он потеряет при этом жизненно важный источник экспортных доходов.

До этого сообщалось, что глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину на прошлой неделе дал президенту Владимиру Зеленскому час на обдумывание соглашения по передаче Вашингтону всех минеральных ресурсов республики в обмен на оказание военной помощи.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Украине, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее в США предрекли Украине крах в случае растраты ресурсов на союзников.