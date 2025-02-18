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Глава РФПИ оценил потери американских компаний на рынке России

Глава РФПИ Дмитриев: американские компании потеряли позиции и доходы на рынке РФ
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Reuters

Многие компании из Соединенных Штатов потеряли свои позиции и будущие доходы на российском рынке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Многие американские компании просто потеряли очень существенные будущие доходы, потеряли свои позиции на рынке», — заявил он.

По словам Дмитриева, это произошло из-за того, что администрация бывшего лидера США Джо Байдена давала много «дезинформации» и «неправильных посылов».

До этого Дмитриев в интервью телеканалу CNN заявил, что американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России. Он добавил, что необходимо «строить мосты» между Россией и США, поскольку это важно для мирового сообщества.

Издание Reuters со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента писало, что иностранные компании, покинувшие Россию из-за ее специальной военной операции на Украине, потеряли более $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов.

Ранее глава РФПИ заявил, что политика по сдерживанию России «провалилась».

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