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Глава РФПИ заявил, что политика по сдерживанию России «провалилась»

Глава РФПИ Дмитриев: диалог с США говорит о провале политики по сдерживанию РФ
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Maxim Shemetov/Reuters

Переговоры с новой администрацией Соединенных Штатов говорят о том, что политика сдерживания в отношении России «провалилась». Об этом в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Наш диалог позволяет сказать правду. Сказать то, что российская экономика хорошо развивается», — заявил он.

По словам Дмитриева, администрация бывшего лидера США Джо Байдена давала очень много дезинформации и неправильных посылов, из-за чего американские компании потеряли значительную часть возможной прибыли.

До этого Дмитриев заявил, что сегодняшние переговоры между Россией и США «крайне важны» для решения глобальных задач. По его словам, за российской и американской сторонами следит вся общественность, потому что улучшение отношений позволит решить большое количество глобальных проблем, которые сейчас стоят перед миром.

Утром 18 февраля высокопоставленные представители США и России начали переговоры в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

Ранее стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде.

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