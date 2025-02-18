Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ рассказал, когда возможен прогресс в переговорах России и США

Глава РФПИ Дмитриев: прогресс в переговорах РФ и США возможен через 2-3 месяца
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Прогресс в российско-американских переговорах может произойти через 2-3 месяца. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Я политическими вопросами не занимаюсь, но вот вопросами инвестиционно-экономическими. У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие 2-3 месяца», — сказал Дмитриев.

Первые за много лет переговоры официальных лиц РФ и США начались в Эр-Рияде. С российской стороны в них участвует глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. Он посетит Саудовскую Аравию 19 февраля.

Ранее в Турции заявили, что страна готова принять переговоры по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами