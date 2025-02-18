Глава РФПИ рассказал, когда возможен прогресс в переговорах России и США

Глава РФПИ Дмитриев: прогресс в переговорах РФ и США возможен через 2-3 месяца

Прогресс в российско-американских переговорах может произойти через 2-3 месяца. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Я политическими вопросами не занимаюсь, но вот вопросами инвестиционно-экономическими. У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие 2-3 месяца», — сказал Дмитриев.

Первые за много лет переговоры официальных лиц РФ и США начались в Эр-Рияде. С российской стороны в них участвует глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. Он посетит Саудовскую Аравию 19 февраля.

Ранее в Турции заявили, что страна готова принять переговоры по Украине.