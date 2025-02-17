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СМИ узнали дату визита Зеленского в Саудовскую Аравию

AFP: Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля
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Jakub Szymczuk/KPRP/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом на этой неделе. Об этом сообщило французское агентство Agence France-Presse (AFP).

По его данным, Зеленский посетит Саудовскую Аравию в среду, 19 февраля, то есть через день после переговоров США и России. На прошлой неделе украинский президент сообщал о планах посетить Саудовскую Аравию. Он подчеркивал, что не планирует встречаться там с российскими представителями.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Эр-Рияд был выбран, потому что устраивает обе стороны. Встреча состоится во вторник. Она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее политолог ответил, зачем нужен визит Зеленского в Саудовскую Аравию.

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