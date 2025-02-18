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В МИД КНР отказались отвечать на вопрос об отправке миротворцев на Украину

МИД КНР не стал комментировать возможность отправки миротворцев на Украину
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Tyrone Siu/Reuters

Власти Китая не отвечают на гипотетические вопросы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину, передает РИА Новости.

«Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз», — сказал дипломат.

Накануне журналист The Economist сообщил, что чиновники в США предлагают в случае урегулирования конфликта на Украине отправить в республику иностранные миротворческие силы, в том числе из неевропейских стран. Речь идет о военном контингенте из Бразилии или Китая.

18 февраля газета TAZ заявила, что военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, необходимо направить на Украину в составе миротворческой миссии ООН. Автор считает, что миротворцы из этих государств могли бы следить за ситуацией на линии соприкосновения после урегулирования конфликта.

Ранее в Германии поддержали отправку войск на Украину.

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