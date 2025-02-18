TAZ: ООН нужно включить в миротворческую миссию на Украине войска из Индии

Военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, необходимо направить на Украину в составе миротворческой миссии ООН. Такое предложение высказал журналист немецкой газеты TAZ.

«Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС+, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — отмечается в статье.

Автор считает, что миротворцы из этих государств могли бы следить за ситуацией на линией соприкосновения после урегулирования конфликта на Украине. В публикации указывается, что Евросоюз и Североатлантический альянс не имеют достаточно военных для формирования миротворческого контингента, способного контролировать столь протяженную линию фронта.

Европейские лидеры, собравшиеся накануне в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Разногласия в Европе обострились на фоне переговоров США и России, которые пройдут во вторник в Саудовской Аравии без участия Украины и европейских союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине.