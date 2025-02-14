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США признали, что Украина не вернет утраченные территории

Вице-президент Вэнс: Украина не вернет утраченные в ходе конфликта территории
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

США признают, что Украина по итогам переговоров по решению конфликта не вернет себе утраченные территории, детально вопрос о территориях будет решен в ходе переговоров. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Что касается Украины, Вэнс сказал, что пока рано говорить о том, какая часть территории страны останется в руках России», — говорится в сообщении издания.

Вэнс также не стал предметно говорить о тех гарантиях безопасности, которые США могут предоставить Украине после урегулирования конфликта.

По его словам, эти детали необходимо будет проработать на мирных переговорах.

Вэнс заявлял, что переговоры по Украине между Россией и США приведут к заключению сделки, «которая шокирует многих людей».

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия. По словам Хегсета, на Украине можно разместить миротворческую миссию, однако военные не должны иметь никакого отношения к НАТО и особенно к пятому пункту устава альянса.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».

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