Зеленский перестал записывать традиционные обращения к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский с прошлого четверга, 13 февраля, не записывал свои традиционные вечерние обращения к жителям страны. Такого длинного перерыва он не делал с начала военного конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Уточняется, что эти дни у Зеленского были наполнены международными встречами, начиная с визита министра финансов США в Киев. Позже глава государства ездил в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, ОАЭ, Турцию. Впрочем, это не первые международные встречи Зеленского, и раньше, как пишут журналисты, он крайне редко пропускал из-за них обращения к украинцам.

17 февраля Зеленский прилетел в Анкару, чтобы встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры лидеров двух стран запланированы на 18 февраля и будут посвящены конфликту на Украине. В этот же день состоится встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров РФ и США.