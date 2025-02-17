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Зеленский прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом

Star: Зеленский прибыл в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Анкару, где 18 февраля пройдут его переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по конфликту на Украине. Об этом пишет турецкая газета Star.

«Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Анкары Эсенбога в 21:08... Зеленского встретили официальные лица в аэропорту. Завтра Зеленский планирует встретиться с... Эрдоганом», — говорится в материале.

Как сообщал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган и Зеленский обсудят последние события на Украине, а также другие региональные и глобальные проблемы.

Также 18 февраля состоится встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Чего стоит ожидать от переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник США Кит Келлог рассказал, кто будет принимать решение по мирному соглашению с Россией.

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