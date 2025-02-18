Глава РФПИ заявил о значимости переговоров между Россией и США

Дмитриев: Россия надеется, что ее позицию на переговорах с США услышат

Сегодняшние переговоры между Россией и США «крайне важны» для решения глобальных задач. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны», — заявил он.

По его словам, за российской и американской сторонами следит вся общественность, потому что улучшение отношений позволит решить большое количество глобальных проблем, которые сейчас стоят перед миром.

До этого Дмитриев в интервью телеканалу CNN заявил, что американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России. Он добавил, что необходимо «строить мосты» между Россией и США, поскольку это важно для мирового сообщества.

По данным источников телеканала, российские власти привлекли главу РФПИ для переговоров, чтобы решить экономические проблемы между сторонами встречи по вопросу украинского урегулирования.

18 февраля высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

Ранее россияне оценили начавшиеся переговоры о мире на Украине.