Россияне оценили начавшиеся переговоры о мире на Украине

Большинство жителей России (63%) поддержали начавшийся между Россией и США диалог по урегулированию конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«63% опрошенных поддерживают обсуждение российскими и американскими президентами урегулирования конфликта на Украине», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 33% жителей России скептически отнеслись к начавшемуся диалогу между Москвой и Вашингтоном, а 3% затруднились ответить на вопрос.

При этом 1% опрошенных выбрал «свой вариант ответа»: некоторые россияне опасаются «возможного обмана» и говорят о «необходимости быть осторожными в подобных переговорах».

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о начале мирных переговоров. 18 февраля высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

18 февраля высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

Ранее в США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины.