Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне оценили начавшиеся переговоры о мире на Украине

Опрос Новостей Mail: 63% россиян поддержали переговоры России и США по Украине
close
AP/РИА Новости

Большинство жителей России (63%) поддержали начавшийся между Россией и США диалог по урегулированию конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«63% опрошенных поддерживают обсуждение российскими и американскими президентами урегулирования конфликта на Украине», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 33% жителей России скептически отнеслись к начавшемуся диалогу между Москвой и Вашингтоном, а 3% затруднились ответить на вопрос.

При этом 1% опрошенных выбрал «свой вариант ответа»: некоторые россияне опасаются «возможного обмана» и говорят о «необходимости быть осторожными в подобных переговорах».

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о начале мирных переговоров. 18 февраля высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

18 февраля высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, представители ЕС и Украины на эту встречу не приглашены.

Ранее в США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами