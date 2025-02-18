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Политик Гунба заявил о попытке срыва выборов в Абхазии

Гунба назвал смену главы службы госбезопасности Абхазии попыткой сорвать выборы
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Абхазский политик Бадра Гунба заявил, что освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности является попыткой сорвать выборы президента Абхазии. Об этом он заявил в ходе видеообращения, передает РИА Новости.

По его словам, в стране было нарушено соглашение от 19 ноября прошлого года, которое позволило «сохранить мир» в Абхазии. Он добавил, что заявление исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы о том, что он не знал о соглашении, «удивительно», поскольку он был назначен на должность именно в рамках этого соглашения.

«Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования. <…> Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны», — заявил Гунба.

До этого сообщалось, что в здании центрального аппарата МВД Абхазии в Сухуме начали собираться сотрудники милиции, обеспокоенные новостями о якобы смещении руководства ведомства. По данным МВД, на данный момент организована работа «ответственных экипажей милиции общественной безопасности и дежурных следственно-оперативных групп».

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.

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