В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах

Глава Rheinmetall Паппергер: в ЕС и на Украине нет запасов оружия на складах

В европейских странах и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Об этом в беседе с британской газетой Financial Times заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — подчеркнул он.

На этом фоне, по мнению Паппергера, спрос на оружие в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня между Россией и Украиной.

Как пишет FT, акции европейских оборонных компаний, включая Rheinmetall, выросли, так как инвесторы сделали ставку на то, что европейским правительствам придется «значительно увеличить» военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу уменьшения роли США в укреплении безопасности Европы.

До этого европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.