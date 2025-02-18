Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах

Глава Rheinmetall Паппергер: в ЕС и на Украине нет запасов оружия на складах
close
Sofiia Gatilova/Reuters

В европейских странах и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Об этом в беседе с британской газетой Financial Times заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — подчеркнул он.

На этом фоне, по мнению Паппергера, спрос на оружие в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня между Россией и Украиной.

Как пишет FT, акции европейских оборонных компаний, включая Rheinmetall, выросли, так как инвесторы сделали ставку на то, что европейским правительствам придется «значительно увеличить» военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу уменьшения роли США в укреплении безопасности Европы.

До этого европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами