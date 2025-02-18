Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине

Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
close
Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Лидеры европейских стран остались за «детским столом» в переговорах по вопросу регулирования на Украине. Об этом заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова приводит газета Financial Times.

По его словам, европейские лидеры не инвестировали в военно-промышленный комплекс и им было удобно говорить, что затраты в 1% — «это нормально».

«Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом <...> США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров — стало совершенно ясно, что европейцы — дети», — заявил Паппергер.

Он добавил, что данная реакция с российской и американской стороны стала следствием политики Европы.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране, лидеры стран Евросоюза лишь «надули щеки», сделав вид, будто от них что-то зависит.

Ранее россияне оценили шансы на мирное решение конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами