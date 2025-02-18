Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лидеры европейских стран остались за «детским столом» в переговорах по вопросу регулирования на Украине. Об этом заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова приводит газета Financial Times.

По его словам, европейские лидеры не инвестировали в военно-промышленный комплекс и им было удобно говорить, что затраты в 1% — «это нормально».

«Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом <...> США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров — стало совершенно ясно, что европейцы — дети», — заявил Паппергер.

Он добавил, что данная реакция с российской и американской стороны стала следствием политики Европы.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране, лидеры стран Евросоюза лишь «надули щеки», сделав вид, будто от них что-то зависит.

Ранее россияне оценили шансы на мирное решение конфликта на Украине.