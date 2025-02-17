В Европе предложили развернуть войска за линией соприкосновения на Украине

Париж предлагает направить войска Европы на поддержку Киева и развернуть их за линией боевого соприкосновения. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников ЕС.

»Франция предложила обсудить развертывание сил, которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней», — говорится в материале.

17 февраля газета Washington Post писала, что Евросоюз обсуждает план размещения на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих, которые «не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу». В издании подчеркнули, что перспектива развертывания войск на Украине «набирает обороты» среди европейских лидеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «быстро движется к прямым переговорам с Москвой».

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что европейские государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Как отметили журналисты, политики из как минимум пяти государств — Польши, Франции, Италии, Германии и Великобритании — не собираются прилагать усилия ради достижения мира.

Ранее в НАТО допустили, что США выведут часть войск из Евросоюза.