Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии

Руководитель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан Российской Федерации в Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал Следкома со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о том, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе гражданство РФ, поддерживать определенную политическую силу.

В субботу, 15 февраля, в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал. Позднее стали известны предварительные результаты первого тура выборов. По предварительным данным, Бадра Гунба набирает 46,38% голосов избирателей, а его главный оппонент Адгур Ардзинба набирает 36,92%. Результаты других кандидатов не превышают 8% голосов.

Ранее сообщалось, что в России организуют участки для второго тура выборов президента Абхазии.