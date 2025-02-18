Захарова назвала адресатов шутки Лаврова про Гренландию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала адресатов шутки Сергея Лаврова о Дании и Гренландии, прозвучавшей в ответ на вопрос американского журналиста CNN о потенциальных территориальных уступках России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что ироничный ответ министра был адресован не столько журналисту Фредерику Плейтгену, сколько лидерам Европейского союза, активно выступающим за «территориальную целостность» Украины.

По словам Захаровой, тонкий дипломатический «троллинг» Лаврова призван обратить внимание на двойные стандарты ЕС. В то время как Евросоюз активно выступает за неприкосновенность территорий, действительный член ЕС и НАТО — Дания — сталкивается с реальной угрозой потери части своей территории: США проявляют активный интерес к Гренландии.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию в ответ на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в контексте Украины.

«Вы про Данию с Гренландией?» — задал встречный вопрос дипломат корреспонденту CNN.

Глава МИД Франции прокомментировал позицию ЕС по территориальным уступкам Украины.