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Стармер назвал условие для размещения иностранных войск на Украине

Стармер: размещение войск на Украине должно быть подкреплено гарантиями США
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French Army/AP

Развертывание европейских войск на территории Украины должно быть подкреплено гарантиями США. Об заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.

«Необходима однозначная поддержка США», — отметил он.

По мнению премьер-министра, американские гарантии безопасности позволят удержать Россию «от повторного нападения на Украину».

До этого Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией. Он признал, что такое решение может подвергнуть военнослужащих «риску» в случае возобновления боевых действий.

17 февраля газета The Washington Post писала, что Евросоюз обсуждает план размещения на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих, которые «не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу». В издании подчеркнули, что перспектива развертывания войск на Украине «набирает обороты» среди европейских лидеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «быстро движется к прямым переговорам с Москвой».

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что европейские государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Как отметили журналисты, политики из как минимум пяти государств — Польши, Франции, Италии, Германии и Великобритании — не собираются прилагать усилия ради достижения мира.

Ранее в Британии допустили, что миротворцы на Украине «могут воевать с русскими».

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