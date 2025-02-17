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Британия выразила готовность разместить свои войска на Украине

Стармер: Британия готова разместить миротворцев на Украине
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Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией. Об этом он заявил в статье для Telegraph, признав, что такое решение может подвергнуть военнослужащих «риску» в случае возобновления боевых действий.

«Это экзистенциальный вызов для Европы, и мы готовы играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины, включая выделение £3 млрд ежегодно до 2030 года», — подчеркнул Стармер.

Стармер признал, что развертывание сил повысит угрозу для военнослужащих.

«Я осознаю ответственность за их жизни», — отметил он.

17 февраля британская газета Financial Times (FT) писала, что Вашингтон не исключает того, что предоставит поддержку возможному развертыванию войск союзников по Североатлантическому альянсу на территории Украины.

До этого FT писало, что Соединенные Штаты Америки обратились к европейским лидерам с просьбой представить предложения по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины.

Ранее Дональд Трамп оценил вероятность войны между Россией и НАТО.

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