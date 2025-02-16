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В Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа

Пушков: Макрон имитирует автономию ЕС, созывая экстренный саммит из-за Трампа
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, созывая экстренный саммит лидеров ЕС из-за политики Дональда Трампа, пытается создать видимость «стратегической автономии» Европы. В своем Telegram-канале он написал, что на мероприятии не произойдет ничего нового.

«Макрон созывает чрезвычайный Евросаммит для обсуждения политики Трампа. Но ничего нового там не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене — и возмущение разговором Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину «до победы», — написал Пушков.

По его словам, «Макрон не был бы Макроном», если бы не попытался создать имитацию «стратегической автономии» Европы.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Ранее Пушков раскрыл истинные планы Европы по конфликту на Украине.

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