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США выдвигали условие для личной встречи Зеленского и Вэнса

РБК-Украина: для встречи с Вэнсом Киев должен был подписать сделку по минералам
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Leah Millis/Reuters

США перед личной встречей вице-президента Джей Ди Вэнса и украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности поставили условие Киеву. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Украина должна подписать соглашение по добыче полезных ископаемых.

Издание подчеркивает, что данное условие удалось снять, встреча состоялась. В публикации не объясняется, как украинской стороне удалось избежать данного соглашения.

До этого сообщалось, что Украина предоставила США собственные предложения для потенциального договора о праве на украинские полезные ископаемые, что привело к переносу встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Встреча была отложена по просьбе американской стороны, которая попросила дополнительное время для ознакомления с проектом соглашения, переданным украинской стороной незадолго до начала переговоров.

Встреча Зеленского и Вэнса состоялась 14 февраля.

Ранее Вэнс заявил Зеленскому о необходимости переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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