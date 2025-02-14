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Зеленский прокомментировал итоги встречи с Вэнсом в Мюнхене

Зеленский: первая встреча с Вэнсом в Мюнхене была хорошей
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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил первую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что встреча состоялась на полях мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины со стороны США и лично президенту Дональду Трампу.

«У нас был хороший разговор сегодня, наша первая встреча, не последняя, я уверен», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Вашингтон и Киев должны больше общаться и работать друг с другом, в особенности при подготовке плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

До этого председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц сообщил в соцсети X, что предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу договориться о прекращении огня на Украине до начала переговоров с Россией.

По словам кандидата в канцлеры ФРГ, встреча состоялась в начале Мюнхенской конференции по безопасности. Вэнс согласился с тем, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно быстрее.

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