Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине

Алтун: Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
close
Global Look Press/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обсудит с Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине. Об этом в соцсети X сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах», — говорится в сообщении.

Алтун также добавил, что в ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной.

До этого турецкая газета Milliyet высказала мнение, что Владимиру Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию. Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами