Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обсудит с Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине. Об этом в соцсети X сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах», — говорится в сообщении.

Алтун также добавил, что в ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной.

До этого турецкая газета Milliyet высказала мнение, что Владимиру Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию. Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.