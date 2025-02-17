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Канцлер Германии призвал Евросоюз продолжать поддерживать Украину

Шольц заявил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину
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Liesa Johannssen/Reuters

Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину, Киев может рассчитывать на Европу в этом, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что саммит в Париже по вопросам безопасности является необходимым, правильным и неформальным обменом мнениями в сложной ситуации для Европы.

По словам Шольца, Украина должна и может рассчитывать на поддержку ЕС.

Канцлер добавил, что европейские государства приветствуют переговоры о мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Он добавил, что в данном процессе главное, чтобы мир не был навязан Киеву. Шольц подчеркнул, что в этом контексте ведется «очень тесная координация европейских действий с украинским президентом».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости принять важные решения по европейской безопасности.

По словам премьера, в Польше должно быть больше европейских сил безопасности. Туск добавил, что спросит в Париже у лидеров стран Евросоюза, действительно ли они готовы принимать серьезные решения по обороне. При этом он отметил, что Европа не должна думать о создании какой-либо альтернативы НАТО.

Ранее глава МИД Испании высказался о мире на Украине и поставке туда оружия.

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