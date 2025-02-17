Глава МИД Испании высказался о мире на Украине и поставке туда оружия

Глава МИД Испании Альбарес заявил, что до мира на Украине еще далеко

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что до заключения мира на Украине еще очень далеко. Несмотря на это, отправка войск в эту страну не рассматривается. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Onda Cero.

«Никто не предлагает отправку войск на Украину, потому что мир по-прежнему очень далек… Я не вижу мира на горизонте, хотя один из вариантов размышлений — как помочь этому миру наступить как можно скорее», — высказался Альбарес.

Министр добавил, что экстренный саммит по безопасности лидеров ЕС в Париже призван подчеркнуть единство Европы в отношении Украины, выработать дальнейшую стратегию для достижения «справедливого и прочного мира», а также не допустить, чтобы мирные переговоры закончились «вознаграждением» России за якобы ее «агрессию».

На Западе считают, что на саммите в Париже лидеры стран Европы хотят укрепить переговорные позиции Украины, чтобы она могла сказать нет предложениям, которые ей навязывают США и Россия.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о планах участников саммита в Париже сорвать мир на Украине.