Глава МИД Испании высказался о мире на Украине и поставке туда оружия

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что до заключения мира на Украине еще очень далеко. Несмотря на это, отправка войск в эту страну не рассматривается. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Onda Cero.
«Никто не предлагает отправку войск на Украину, потому что мир по-прежнему очень далек… Я не вижу мира на горизонте, хотя один из вариантов размышлений — как помочь этому миру наступить как можно скорее», — высказался Альбарес.
Министр добавил, что экстренный саммит по безопасности лидеров ЕС в Париже призван подчеркнуть единство Европы в отношении Украины, выработать дальнейшую стратегию для достижения «справедливого и прочного мира», а также не допустить, чтобы мирные переговоры закончились «вознаграждением» России за якобы ее «агрессию».
На Западе считают, что на саммите в Париже лидеры стран Европы хотят укрепить переговорные позиции Украины, чтобы она могла сказать нет предложениям, которые ей навязывают США и Россия.
Ранее глава МИД Венгрии заявил о планах участников саммита в Париже сорвать мир на Украине.