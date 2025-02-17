В Польше призвали принять решения по европейской безопасности

Премьер Польши Туск: нужно принять важные решения по европейской безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости принять важные решения по европейской безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера, в Польше должно быть больше европейских сил безопасности. Туск добавил, что спросит в Париже у лидеров стран Евросоюза, действительно ли они готовы принимать серьезные решения по обороне. При этом он отметил, что Европа не должна думать о создании какой-либо альтернативы НАТО.

16 февраля глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция 17 февраля проведет саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

Днем ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа.

Ранее в Польше не исключили отправку военных на Украину.