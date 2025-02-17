Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами по защите Дании

Захарова посоветовала ЕС заняться переговорами в защиту Дании, а не Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что государствам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить «территориальную целостность Украины», стоило бы проявить интерес к помощи Дании на фоне претензий США на Гренландию.

«Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы «сесть за стол переговоров», действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него?» — задалась вопросом она.

По ее словам, там могли бы обсудить условия помощи, дипломатическое урегулирование и «территориальные уступки Дании».

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию в ответ на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в контексте Украины.

В конце января сообщалось, что Дания согласна в будущем обсудить с США вопрос о безопасности в Арктике и статусе Гренландии. Об этом говорилось по итогам разговора главы датского МИД Ларса Лекке Расмуссена с новым госсекретарем США Марком Рубио.

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.