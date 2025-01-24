Дания согласна обсудить с США вопрос о Гренландии

МИД Дании дал согласие на обсуждение с США вопроса о будущем Гренландии

Дания согласна в будущем обсудить с США вопрос о безопасности в Арктике и статусе Гренландии. Об этом по итогам разговора главы датского МИД Ларса Лекке Расмуссена с новым госсекретарем США Марком Рубио говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Дании.

«Тема безопасности в Арктике не стояла на повестке дня, но было достигнуто соглашение о том, что она должна быть обсуждена между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией позднее», - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в датском МИД, разговор двух министров был посвящен Украине, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

До этого в комментарии главы МИД России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте ведомства говорилось, что судьбу Гренландии должны определять ее жители без вмешательства извне.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что руководство острова и представители гренландских партий последовательно отмечают, что Гренландия «не продается. Лавров отметил, что они называют своей приоритетной задачей образование независимого государства.

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.