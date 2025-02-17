Шойгу пообещал Сербии помочь с сохранением стабильности

Россия готова продолжить оказывать Сербии помощь с поддержанием стабильности, заявил на встрече с замглавы сербского правительства Александром Вулиным секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Заявление пресс-службы СБ России цитирует ТАСС.

«С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности», — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пыталась надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций.

Он уточнил, что речь идет о российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО.

Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США. До этого президент Александр Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее в Сербии выступили против санкций как механизма воздействия.