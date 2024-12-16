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Вучич анонсировал начало переговоров с США и Россией из-за санкций

Вучич: Сербия 16 декабря начнет переговоры с США и РФ по санкциям против NIS

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал начало переговоров с США и Россией в связи с возможным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одним из акционеров которой является российская компания «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, переговоры начнутся 16 декабря. Президент добавил, что для Белграда важнее всего, чтобы граждане страны вопреки проблемам, с которыми они сталкиваются в жизни и на работе, никак их не ощутили.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что решение США ввести санкции против сербской компании NIS из-за российского владения предприятием, по задумке Вашингтона, должно заставить сербов отказаться от самостоятельной политики и принять ограничения в отношении Москвы.

14 декабря Вучич заявил, что Белград не введет санкции в отношении Москвы из-за ожидаемых ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов против «Нефтяной индустрии Сербии» (56,15% «Газпром нефть» и «Газпром»).

Ранее сообщалось, что Сербия просит Россию нарастить поставки газа в рамках нового соглашения.

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