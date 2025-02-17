В Сербии выступили против санкций как механизма воздействия

Глава МИД Сербии Марко Джурич осудил использование санкций как механизма воздействия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Для нас важно, чтобы граждане Сербии не терпели каких-то последствий из-за санкций против компании NIS. Мы продолжим наши разговоры на эту тему. Президент Вучич будет говорить с официальными лицами Российской Федерации на эту тему», — заявил Джурич.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пыталась надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО. Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США. До этого президент Александр Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Сербии понимают первопричины начала специальной военной операции (СВО).

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал разницу между Россией и Западом.