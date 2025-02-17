Илон Маск заявил, что пришло время снова освободить Германию

Германию необходимо «снова освободить». Об этом заявил руководитель департамента эффективности государственного управления США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Да, на полном серьезе», — подчеркнул он, комментируя публикацию пользователя X о том, пришло ли время «снова освободить» ФРГ.

В декабре Маск сообщил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Позже Маск запостил предвыборный лозунг лидера этой политической силы Алисы Вайдель — «Сделаем Европу вновь великой!».

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

Ранее Маск назвал Шольца «тупицей».