Политолог спрогнозировал итог переговоров России и США в Саудовской Аравии

Итогом встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии по Украине может стать сверка позиций перед следующим раундом переговоров. Об этом газете «Взгляд» рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко.

По его мнению, США будут продвигать идею завершить военную фазу конфликта, однако, при этом будут учитывать свои интересы в части продажи вооружений Европе и Украине.

«Складывается ощущение, что команда [президента США Дональда] Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров — сверка позиций перед следующей встречей», — подчеркнул Ткаченко.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники до этого сообщил, что Саудовская Аравия выступит в роли посредника на предстоящих переговорах России и США. По информации канала, встреча американской и российской делегаций состоится 18 февраля. Дипломатическую группу Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности королевства. США на встрече будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.